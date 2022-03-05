The Washington Post удалит имена авторов из России из-за закона о "фейках"
Издание "The Washington Post" решило удалить имена авторов и другие исходные данные из материалов своих корреспондентов в России
Источник: журналист издания Пол Фархи в Twitter
Прямая речь: "В ответ на угрозы Путина журналистам в России The Washington Post удалит подписи и даты из материалов, подготовленных нашими журналистами в России. Цель – обеспечить безопасность персонала".
Детали: Такое решение, редакция приняла из-за нового закона об уголовной ответственности за распространение "фейков" о войне.
Фархи отметил, что "никогда подобного не видел".
Some internal news: In response to Putin’s threats against reporters in Russia, the @washingtonpost will remove bylines and datelines from stories produced by our journalists in Russia. Goal is to ensure staff’s safety.
Been around a while. Never seen anything like this.— Paul Farhi (@farhip) March 5, 2022ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 4 марта Госдума России в третьем и заключительном чтении приняла законопроект, предусматривающий наказание за "ложную" информацию о российских военных в Украине. За заведомо ложные фейки, которые повлекли тяжкие последствия, – от 10 до 15 лет лишения свободы.
- Ряд нейтральных и оппозиционных СМИ в России приостанавливают свою работу из-за этого закона: в частности, "Дождь", "Эхо Москвы" и Znak.com. Издание "Новая газета" сменило формат: удалит все материалы о войне и будет писать лишь оо последствиях для РФ.
- Ранее Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", телеканала "Дождь" и других СМИ, где рассказывается правда о вторжении российских войск в Украину и происходящее называется войной, вторжением или нападением.
- Bloomberg News, американские вещатели CNN и CBS News, австралийский вещатель ABC News, канадский CBC приостанавливают работу в России после принятия там закона о "фейках".