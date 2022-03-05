The Washington Post удалит имена авторов из России из-за закона о "фейках" 

Издание "The Washington Post" решило удалить имена авторов и другие исходные данные из материалов своих корреспондентов в России

Источник: журналист издания Пол Фархи в Twitter

Прямая речь: "В ответ на угрозы Путина журналистам в России The Washington Post удалит подписи и даты из материалов, подготовленных нашими журналистами в России. Цель – обеспечить безопасность персонала".

Детали: Такое решение, редакция приняла из-за нового закона об уголовной ответственности за распространение "фейков" о войне.

Фархи отметил, что "никогда подобного не видел".

Some internal news: In response to Putin’s threats against reporters in Russia, the @washingtonpost will remove bylines and datelines from stories produced by our journalists in Russia. Goal is to ensure staff’s safety.



Been around a while. Never seen anything like this. — Paul Farhi (@farhip) March 5, 2022

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