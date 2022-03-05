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The Washington Post удалит имена авторов из России из-за закона о "фейках" 

Елена РощинаСуббота, 5 марта 2022, 05:52

Издание "The Washington Post" решило удалить имена авторов и другие исходные данные из материалов своих корреспондентов в России

Источник: журналист издания Пол Фархи в Twitter 

Прямая речь: "В ответ на угрозы Путина журналистам в России The Washington Post удалит подписи и даты из материалов, подготовленных нашими журналистами в России. Цель – обеспечить безопасность персонала".

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Детали: Такое решение, редакция приняла из-за нового закона об уголовной ответственности за распространение "фейков" о войне.

Фархи отметил, что "никогда подобного не видел".

Предыстория:

  • 4 марта Госдума России в третьем и заключительном чтении приняла законопроект, предусматривающий наказание за "ложную" информацию о российских военных в Украине. За заведомо ложные фейки, которые повлекли тяжкие последствия, – от 10 до 15 лет лишения свободы.
  • Ряд нейтральных и оппозиционных СМИ в России приостанавливают свою работу из-за этого закона: в частности, "Дождь", "Эхо Москвы" и Znak.com. Издание "Новая газета" сменило формат: удалит все материалы о войне  и будет писать лишь оо последствиях для РФ.
  • Ранее Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", телеканала "Дождь" и других СМИ, где рассказывается правда о вторжении российских войск в Украину и происходящее называется войной, вторжением или нападением.
  • Bloomberg News, американские вещатели CNN и CBS News, австралийский вещатель ABC News, канадский CBC приостанавливают работу в России после принятия там закона о "фейках".

Темы: СМИРосcиявойна
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