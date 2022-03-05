S&P обвалило кредитный рейтинг Беларуси

Рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу снизило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси с B до CCC.

Источник: Российская служба BBC в Telegram со ссылкой на Standard & Poor's

Детали: Такое снижение означает, что, с точки зрения агентства, Беларусь испытывает значительные трудности с выплатами по долговым обязательствам.

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"Международные санкции, введенные против Беларуси из-за ее участия в российском военном вторжении на Украину, достаточно жестки, и мы ожидаем, что они и дальше будут ужесточаться", - объясняет агентство.

Напомним: Международное рейтинговое агентство S&P обвалило рейтинг России с BB+ до CCC – менее чем за неделю от последнего понижения.