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Радиационный фон на Запорожье без изменений – угрозы жизни нет

Ирина БалачукСуббота, 5 марта 2022, 07:15
Радиационный фон на Запорожье без изменений – угрозы жизни нет
Фото npp.zp.ua

По состоянию на 7:00 утра 5 марта радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Территориальными структурными подразделениями Государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава" проведены плановые мониторинговые исследования радиационного фона. По результатам мониторинга установлено, что радиационный фон не превышает свойственный для этой территории природный фон".

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Детали: На утро 5 марта радиационный фон такой:

  • г. Энергодар гамма фон 9,8-10,8 мкР/час;
  • г. Мелитополь 8-12 мкР/час;
  • пгт. К-Днепровка 9,6-11 мкР/час;
  • г. Бердянск 10-11,7 мкР/час;
  • м. Орихив 12 мкР/час;
  • м. Токмак-10-11 мкР/час;
  • пгт. Андреевка 12 мкР/час;
  • м. Пологи гамма фон 12-14 мкР/час;
  • г. Васильевка 12 мкР/час.

Предыстория:

  • В ночь на 4 марта "кадыровцы" – подразделения росгвардии из Чечни – обстреливали здание ЗАЭС, из-за чего возник пожар. На станции была объявлена ​​угроза ядерной катастрофы.
  • Позже контроль над ЗАЭС перешел к российско-оккупационным отрядам "кадыровцев".
  • Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что в боях в Энергодаре погибли трое нацгвардейцев.
  • В Офисе президента Украины считают, что российское командование знало, чем угрожает целой Европе масштабная танковая атака Запорожской атомной станции.
  • По состоянию на утро 4 марта на станции работал только один реактор.

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Темы: Запорожская областьАЭСвойна
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