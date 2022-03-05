Радиационный фон на Запорожье без изменений – угрозы жизни нет

По состоянию на 7:00 утра 5 марта радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Территориальными структурными подразделениями Государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава" проведены плановые мониторинговые исследования радиационного фона. По результатам мониторинга установлено, что радиационный фон не превышает свойственный для этой территории природный фон".

Детали: На утро 5 марта радиационный фон такой:

г. Энергодар гамма фон 9,8-10,8 мкР/час;

г. Мелитополь 8-12 мкР/час;

пгт. К-Днепровка 9,6-11 мкР/час;

г. Бердянск 10-11,7 мкР/час;

м. Орихив 12 мкР/час;

м. Токмак-10-11 мкР/час;

пгт. Андреевка 12 мкР/час;

м. Пологи гамма фон 12-14 мкР/час;

г. Васильевка 12 мкР/час.

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