Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Радиационный фон на Запорожье без изменений – угрозы жизни нет

Ирина БалачукСуббота, 5 марта 2022, 08:15
Фото npp.zp.ua

По состоянию на 7:00 утра 5 марта радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Территориальными структурными подразделениями Государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава" проведены плановые мониторинговые исследования радиационного фона. По результатам мониторинга установлено, что радиационный фон не превышает свойственный для этой территории природный фон".

Детали: На утро 5 марта радиационный фон такой:

  • г. Энергодар гамма фон 9,8-10,8 мкР/час;
  • г. Мелитополь 8-12 мкР/час;
  • пгт. К-Днепровка 9,6-11 мкР/час;
  • г. Бердянск 10-11,7 мкР/час;
  • м. Орихив 12 мкР/час;
  • м. Токмак-10-11 мкР/час;
  • пгт. Андреевка 12 мкР/час;
  • м. Пологи гамма фон 12-14 мкР/час;
  • г. Васильевка 12 мкР/час.

Предыстория:

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Запорожская областьАЭСвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВражеские самолеты сбросили на Сумы бомбы, есть погибшие. Артобстрел Ахтырки

Обошла Иран и КНДР: Россия стала самой "подсанкционной" страной в мире

Россия уже в апреле может объявить дефолт

Оба YouTube-канала российского пропагандиста Соловьева заблокированы

Под Харьковом украинские защитники ликвидировали генерала оккупационных войск РФ

Всех пленных оккупантов будут содержать в одном месте – Монастырский

Все новости...
Запорожская область
Управление ЗАЭС контролирует Украина – советник министра внутренних дел
В оккупированном Мелитополе дают шанс мародерам "исправиться"
На ЗАЭС показали повреждения от ночных обстрелов русских оккупантов
Последние новости
03:58
видеоПод посольством России в Польше высыпали машину угля
03:31
Всемирный банк утвердил более 700 млн долларов помощи Украине
03:08
видеоВражеские самолеты сбросили на Сумы бомбы, есть погибшие. Артобстрел Ахтырки
02:42
Обошла Иран и КНДР: Россия стала самой "подсанкционной" страной в мире
02:39
Зеленский обратился за поддержкой к американским евреям
02:19
Ткаченко предложил ЄС подключить украинские каналы вместо российских
02:05
Срочникам положения будут выплачиватьс дополнительные 30 тысяч гривен в месяц
01:46
Компания-владелец Pampers, Always и Fairy сокращает деятельность в России
01:41
Украинцев предупреждают о новом вредоносном файле
01:28
Россия уже в апреле может объявить дефолт
Все новости...