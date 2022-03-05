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Глава области: Забудьте кнопку репост – только своя информация

Ирина БалачукСуббота, 5 марта 2022, 09:40

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал украинцев не распространять чужую и непроверенную информацию в соцсетях, а публиковать только то, что видели своими глазами.

Источник: Ким в Telegram  

Прямая речь Кима: "Противник ведёт целую войну по дезинформации. Нас занимают чем-то, чтобы мы не скучали, а типа полезное что-то делали. А мы ведемся, не все, конечно, но ведемся.

То мы искали эти метки по всему городу. Все ищут метки! Раз – не ищем метки. Потом фонарики. Потом еще какую-то ерунду. Ищем какую-то зраду и начинаем ее развозить. А они рады. Смотрите – по меткам: ни одной бомбардировки не было, нигде, потому что это ерунда. По дыму этому – такая же история.

Сейчас они подкинули нам новый квест – перемещение войск. Все хотят поучаствовать, быть полезными, передать.

Не ведитесь! Не перекидывайте ерунду. Только от первоисточника. Забудьте кнопку – переслать. Только своя информация!".

Детали: Ким рассказал, что часто сами оккупанты распространяют информацию о том, что идут коллоны врага, чтобы запугать население.

Они могут послать ряженую женщину-военного, которая покричит в селе, что видела колонны, а люди, испугавшись и желая быть полезными, начинают разносить эту информацию. Но если спросить их, то ни колонну, ни саму женщину, которая об этом кричала, никто не знает и не видел.

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Ким призвал жителей не распространять подобного рода информацию, а шерить и сообщать власти только о том, что видели сами – и лучше с фото или видео.

О том, как помочь армии в войне против оккупантов, читайте в инструкции от СБУ.

Темы: Росcиявойнадезинформация
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