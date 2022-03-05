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Донетчина подсчитала убитых и раненых россиянами мирных жителей

Елена РощинаСуббота, 5 марта 2022, 09:07

В Донецкой области за 9 дней войны российские войска убили по меньшей мере 51 мирного жителя и ранили 261 гражданина Украины.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "За ночь с 4 на 5 марта поступила информация еще о четверых раненых россиянами: 2 в селе Тарамчук, 1 в Новотроицком и 1 в Волновахе. Всего с начала вторжения россияне ранили как минимум 261 нашего мирного земляка".

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Детали: По состоянию на 19:00 пятницы 4 марта россияне убили еще 7 гражданских в Донецкой области: 6 в Мангуше, 1 в Богоявленке. Кроме того, в Богоявленке был 1 ранен. Россияне убили не менее 51 жителя подконтрольной Украине части Донецкой области. .

"Россия убивает гражданских! Смерть российским оккупантам!", – возмутился Кириленко.

Темы: войнаДонецкая областьРосcия
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