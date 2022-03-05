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ЕСПЧ принял решение о будущих исках против РФ, заранее в пользу Украины

"Европейская правда"Суббота, 5 марта 2022, 10:12

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) повторил беспрецедентное для себя промежуточное решение по иску "Украина против России", в котором запретил РФ продолжать обстрелы гражданской инфраструктуры, утвердив его также для всех будущих жалоб против РФ.

Об этом сообщила судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская.

Решение принято в Страсбурге в рамках так называемого "правила 39", позволяющего ЕСПЧ принимать временные (обеспечительные) меры по жалобам и давать срочные приказы государствам-участникам.

Как сообщалось, ранее ЕСПЧ приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов во время ведения войны в Украине.

"Суд сегодня распространил применение этих временных мер на запросы частных лиц, страдающих от российского вторжения: "скрывающихся в хранилищах, домах и других сооружениях, опасаясь за свою жизнь из-за продолжающихся бомбардировок и обстрелов, без или с ограниченным доступом к пище, здравоохранения, воды, канализации, электроэнергии и других взаимосвязанных услуг, необходимых для выживания, нуждающихся в гуманитарной помощи и безопасной эвакуации", - рассказала Юдковская.

Вдобавок, ЕСПЧ приказал от РФ гарантировать безопасный проход гуманитарной помощи: "обеспечить беспрепятственный доступ гражданского населения к безопасным путям эвакуации, медицинским услугам, пище и другим предметам первой необходимости, быстрый и беспрепятственный проход гуманитарной помощи и перемещение гуманитарных работников".

Эти меры будут автоматически применены ко всем заявителям, которые в своих жалобах в Страсбург попросят Суд о применении правила 39.

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Несмотря на то, что Россия в настоящее время игнорирует приказы международных структур, вынесенные против нее, наличие таких промежуточных решений упрощает юридическое и финансовое наказание РФ в будущем, усугубляя ее вину.

Как сообщалось, ЕСПЧ в промежуточном решении по России впервые дал указания только одной из сторон, участвующих в вооруженном конфликте.

Темы: ЕСПЧвойнаРосcия
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