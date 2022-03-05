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Сумы: в окрестностях взрываются снаряды, российская авиация наносит авиаудары

Ирина БалачукСуббота, 5 марта 2022, 09:16
Сумы: в окрестностях взрываются снаряды, российская авиация наносит авиаудары
Сумы во время войны. Фото из Telegram Живицкого

В Сумах утром 5 марта начали разрываться снаряды в окрестностях города, кроме того, российская авиация обстреляла с воздуха инфраструктурные объекты.

Источник: руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Суммы. С самого утра в окрестностях города начали срываться снаряды. Затем российская авиация нанесла точечные удары по городу, в том числе по инфраструктурным объектам".

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Детали: По словам председателя облВА, оценить нанесенный ущерб пока невозможно, поскольку идет артиллерийский обстрел.

Также пострадал от авиаударов российской авиации Сумской район. В частности, город Лебедин.

Живицкий напомнил, что уже вторые сутки Лебедин сидит без электроэнергии из-за авиаобстрелов врага.

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Темы: Сумывойна
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