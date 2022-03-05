Сумы: в окрестностях взрываются снаряды, российская авиация наносит авиаудары
В Сумах утром 5 марта начали разрываться снаряды в окрестностях города, кроме того, российская авиация обстреляла с воздуха инфраструктурные объекты.
Источник: руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram
Прямая речь Живицкого: "Суммы. С самого утра в окрестностях города начали срываться снаряды. Затем российская авиация нанесла точечные удары по городу, в том числе по инфраструктурным объектам".
Детали: По словам председателя облВА, оценить нанесенный ущерб пока невозможно, поскольку идет артиллерийский обстрел.
Также пострадал от авиаударов российской авиации Сумской район. В частности, город Лебедин.
Живицкий напомнил, что уже вторые сутки Лебедин сидит без электроэнергии из-за авиаобстрелов врага.
Предыстория:
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- Во время авиабомбардировки 3 марта российские истребители уничтожили Ахтырскую ТЭЦ. Глава области сообщал, что из-за этого нужно срочно вывезти людей из города.
- 4 марта город Тростянец в Сумской области захватила и оккупировала вражеская российская армия.
- Город Сумы со многих сторон оцеплен российскими оккупационными войсками. Сообщалось, что горожане достают воду, растапливая снег.
- 2 марта сообщалось, что в Сумской области уничтожили сотни единиц вражеской техники, среди которой десятки российских танков, "Градов", БМП, а также "Буки" и "Искандеры".