Сумы: в окрестностях взрываются снаряды, российская авиация наносит авиаудары

Сумы во время войны. Фото из Telegram Живицкого

В Сумах утром 5 марта начали разрываться снаряды в окрестностях города, кроме того, российская авиация обстреляла с воздуха инфраструктурные объекты.

Источник: руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Суммы. С самого утра в окрестностях города начали срываться снаряды. Затем российская авиация нанесла точечные удары по городу, в том числе по инфраструктурным объектам".

Детали: По словам председателя облВА, оценить нанесенный ущерб пока невозможно, поскольку идет артиллерийский обстрел.

Также пострадал от авиаударов российской авиации Сумской район. В частности, город Лебедин.

Живицкий напомнил, что уже вторые сутки Лебедин сидит без электроэнергии из-за авиаобстрелов врага.

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