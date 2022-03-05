Враг нанес авиаудар по бронетанковому заводу в Житомирской области: есть раненые

Вечером 4 марта российские войска нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу, в результате чего два человека получили ранения.

Источник: видеообращение главы Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в Telegram

Прямая речь Бунечко: "Вечером враг нанес авиационный удар по двум объектам – по Озерному и бронетанковому заводу нашему. На бронетанковом, к сожалению, два человека получили ранения, жертв нет. Так выглядит война на Житомирщине".

Детали: Бунечко напомнил, что оккупанты Житомирской области обстреливают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру.

В частности, накануне враг прямым попаданием ракеты уничтожил 25-й лицей в центре Житомира.

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