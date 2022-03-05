Bloomberg приостанавливает работу своих журналистов в России

Агентство Blooomberg решило приостановить работу своих журналистов в России в связи с новым законодательством, которое криминализирует распространение "ложной информации" о российской армии и вторжении в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

"Мы с большим сожалением решили приостановить сбор фактов в России", – сообщил редактор Джон Миклетвейт.

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Он отметил, что новый закон, подписанный Путиным в пятницу, "похоже написан для того, чтобы сделать из каждого независимого журналиста преступника, что делает невозможным продолжение какой-то настоящей журналистики в стране".

О приостановлении деятельности в РФ также объявило американское CNN, канадское CBC/Radio Canada и британский общественный вещатель BBC.

Также 4 марта Москва анонсировала блокировку соцсетей Facebook и "ограничение доступа" к Twitter.