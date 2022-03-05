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Удар по Белой Церкви: оккупанты повредили почти 20 домов

Елена РощинаСуббота, 5 марта 2022, 11:00
Удар по Белой Церкви: оккупанты повредили почти 20 домов
Белая Церковь, последствия обстрелов, фото полиции

Утром 5 марта российские оккупанты совершили авиаудар по Белой Церкви в Киевской области, уничтожили здания в частном секторе, есть пострадавшие.

Источник: городской глава Геннадий Дикий, полиция Киевской области

Прямая речь Дикого: "Только что произошел ракетный удар. Попали в частный сектор. Сейчас ищем людей. Будьте осторожны и слушайте сигнал тревоги".

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Детали: Полиция сообщила, что в результате авиаудара по Белой Церкви "повреждены почти 20 жилых домов, есть пострадавшие".

Информация уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Полиция и работники ГСЧС на месте происшествия помогают гражданам преодолеть последствия взрыва.

Темы: Киевская областьвойна
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