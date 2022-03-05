Удар по Белой Церкви: оккупанты повредили почти 20 домов
Суббота, 5 марта 2022, 12:00
Утром 5 марта российские оккупанты совершили авиаудар по Белой Церкви в Киевской области, уничтожили здания в частном секторе, есть пострадавшие.
Источник: городской глава Геннадий Дикий, полиция Киевской области
Прямая речь Дикого: "Только что произошел ракетный удар. Попали в частный сектор. Сейчас ищем людей. Будьте осторожны и слушайте сигнал тревоги".
Детали: Полиция сообщила, что в результате авиаудара по Белой Церкви "повреждены почти 20 жилых домов, есть пострадавшие".
Информация уточняется.
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Полиция и работники ГСЧС на месте происшествия помогают гражданам преодолеть последствия взрыва.