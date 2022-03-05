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Что делать, если враг отключил украинское телевидение

Суббота, 5 марта 2022, 12:22
Фото pixabay.com

Если оккупанты отключили украинское телевидение, то следить за ситуацией в стране и новостями можно несколькими другими способами.

Источник: Госспецсвязи в Telegram

Дословно Госспецсвязи: "Помимо эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами".

Детали: Смотреть украинские каналы можно:

  • На спутнике. Доступ к вещанию бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.
  • В Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, то в мобильном приложении или на веб-странице Youtube можно найти желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, нужно выбрать в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).
  • На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Желаемый канал можно найти в приложении или на веб-странице любимой платформы.
  • Кроме того, можно слушать украинское радиовещание на интернет-радио radioplayer.ua. 
  • И Украинское радио (радиостанция Общественного) в АМ-диапазоне – радио работает на частотах 549 Кгц, 657 Кгц, 873 Кгц и 1404 Кгц.

Предыстория:

  • С начала войны в Украине запустили Национальный телемарафон #UA вместе. Ведущие национальные телеканалы UA:Первый, Рада, 1+1, Украина, ICTV, СТБ, Интер, Украина24, ТРК Киев объединились для того, чтобы оперативно предоставлять зрителю проверенную информацию о российской войне в Украине.
  • В Херсоне 4 марта оккупанты начали транслировать 24 российских телелеканала и 3 радиоканала через приставку Т2.

Темы: телевидениеУкраинавойнапропаганда
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