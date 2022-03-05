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"Единственный способ выжить для всех – это закрытие неба": Резников обратился в США и НАТО

Роман ПетренкоСуббота, 5 марта 2022, 12:30

Министр обороны Алексей Резников обратился ко всему миру с просьбой закрыть небо над Украиной

Источник: видео-обращение Резникова         

Прямая речь Резникова: "Вся Европа понимает, что они направляют помощь Украине потому, что сотни тысяч украинцев ценой своей жизни, жизнью своих родных и даже детей сдерживает агрессора от вторжения на территории других стран.

При этом, в то же время, НАТО отказывается закрыть небо над Украиной. Аргументов об убийствах, о прицельной бомбардировке и нанесении ракетных ударов по жилым домам, по больницам, по роддомам и детским садам, об уничтожении одной из европейских наций в 21 веке мало…

Предупредительные санкции не были применены. Все сейчас наблюдают издалека по телевизорам, к чему эти колебания привели. Наблюдать издали ядерную катастрофу не получится.

Ваши аргументы о том, что нынешний отказ от внедрения A2/AD связан с тем, что НАТО пытается избежать ядерной войны, не убедительны, поскольку Россия уже ее начала. Исторические уроки трудны и их следует учитывать.

Если бы во время Второй мировой войны Эйзенхауэр поддерживал Европу раньше, у США не было бы Перл-Харбора. Если бы страны мира ввели против России такие же санкции, как сегодня, полномасштабная война не началась бы.

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Без всякого преувеличения, единственный способ выжить для всех нас, и я имею в виду весь мир – это зона A2/AD".

Детали: Резников напомнил трагедию Чернобыльской АЭС в 1986 году и то, что Запорожская АЭС в шесть раз мощнее.

Министр также попросил США "прислушаться к своему народу" и обратил внимание на опрос, согласно которому 74% американцев заявили, что Штаты и НАТО должны ввести в Украине зону, запретную для полетов.

Темы: РезниковСШАНАТОвойна
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