Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Единственный способ выжить для всех – это закрытие неба": Резников обратился в США и НАТО

Роман ПетренкоСуббота, 5 марта 2022, 11:30
Единственный способ выжить для всех – это закрытие неба: Резников обратился в США и НАТО

Министр обороны Алексей Резников обратился ко всему миру с просьбой закрыть небо над Украиной

Источник: видео-обращение Резникова         

Прямая речь Резникова: "Вся Европа понимает, что они направляют помощь Украине потому, что сотни тысяч украинцев ценой своей жизни, жизнью своих родных и даже детей сдерживает агрессора от вторжения на территории других стран.

Реклама:

При этом, в то же время, НАТО отказывается закрыть небо над Украиной. Аргументов об убийствах, о прицельной бомбардировке и нанесении ракетных ударов по жилым домам, по больницам, по роддомам и детским садам, об уничтожении одной из европейских наций в 21 веке мало…

Предупредительные санкции не были применены. Все сейчас наблюдают издалека по телевизорам, к чему эти колебания привели. Наблюдать издали ядерную катастрофу не получится.

Ваши аргументы о том, что нынешний отказ от внедрения A2/AD связан с тем, что НАТО пытается избежать ядерной войны, не убедительны, поскольку Россия уже ее начала. Исторические уроки трудны и их следует учитывать.

ВИДЕО ДНЯ

Если бы во время Второй мировой войны Эйзенхауэр поддерживал Европу раньше, у США не было бы Перл-Харбора. Если бы страны мира ввели против России такие же санкции, как сегодня, полномасштабная война не началась бы.

Без всякого преувеличения, единственный способ выжить для всех нас, и я имею в виду весь мир – это зона A2/AD".

Детали: Резников напомнил трагедию Чернобыльской АЭС в 1986 году и то, что Запорожская АЭС в шесть раз мощнее.

Министр также попросил США "прислушаться к своему народу" и обратил внимание на опрос, согласно которому 74% американцев заявили, что Штаты и НАТО должны ввести в Украине зону, запретную для полетов.

Темы: РезниковСШАНАТОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине объявлена воздушная тревога
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
Все новости...
Реклама: