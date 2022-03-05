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Россияне убили Героя Украины Чибинеева под Гостомелем

Роман ПетренкоСуббота, 5 марта 2022, 13:02
чибинеев, фото с википедии

В свой день рождения 3 марта был убит Герой Украины капитан Валерий Чибинеев с позывным "Каракуртом". Ему было 34 года.

Источник: ветеран АТО Вячеслав Зайцев, адвокат Маси Наєм в Facebook

Прямая речь Зайцева: "Под Гостомелем погиб Герой Украины капитан Чибинеев Валерий Викторович. Валерий был круглый сирота, уроженец Бердянска, его Почётным жителем.

Он воспитанник запорожского лицея "Защитник". Несколько лет назад погиб на Донбассе его единственный брат".

Справка: Чибинеев был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантных войск ВСУ.

В январе 2015 года оборонял Донецкий аэропорт у взлетной полосы аэродрома.

Звание "Герой Украины" получил в августе 2016 года.

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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