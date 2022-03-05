Россияне убили Героя Украины Чибинеева под Гостомелем

В свой день рождения 3 марта был убит Герой Украины капитан Валерий Чибинеев с позывным "Каракуртом". Ему было 34 года.

Источник: ветеран АТО Вячеслав Зайцев, адвокат Маси Наєм в Facebook

Прямая речь Зайцева: "Под Гостомелем погиб Герой Украины капитан Чибинеев Валерий Викторович. Валерий был круглый сирота, уроженец Бердянска, его Почётным жителем.

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Он воспитанник запорожского лицея "Защитник". Несколько лет назад погиб на Донбассе его единственный брат".

Справка: Чибинеев был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантных войск ВСУ.

В январе 2015 года оборонял Донецкий аэропорт у взлетной полосы аэродрома.

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Звание "Герой Украины" получил в августе 2016 года.