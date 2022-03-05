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Потери россиян составляют уже более 10 тысяч человек – Арестович

Суббота, 5 марта 2022, 14:35

По состоянию на 5 марта ориентировочные потери российских военных составляют более 10 тысяч человек.

Источник: Заявление советника главы ОПУ Алексея Арестовича, которое цитирует Суспильне

Прямая речь: "В общей сложности ориентировочные потери российских военных сегодня составляют более 10 тысяч человек, 269 танков, 105 артиллерийских систем, 150 реактивных систем залпового огня, более 400 единиц автомобильной техники".

Прямая речь: "Утром в районе Херсона наши военные нанесли мощный удар по российской армии. Сейчас потери выясняются".

Детали: В настоящее время российские военные совершают отдельные тактические движения, чтобы улучшить свои позиции.

Однако, по словам советника главы ОПУ, российские войска сорвали попытку создания коридоров в районе Волновахи. Следовательно жителям нужно ждать в безопасных местах.

Что было ранее: Российские войска нарушили режим тишины и обстреляли эвакуационный "зеленый коридор", которым 5 марта должны были выводить из окруженного Мариуполя его жителей.

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Темы: войнаРосcияОфис президента
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