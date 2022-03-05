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Путин заявил, что несмотря на войну с Украиной, РФ ничто не угрожает: военного положения не будет

Алена МазуренкоСуббота, 5 марта 2022, 14:28
Путин заявил, что несмотря на войну с Украиной, РФ ничто не угрожает: военного положения не будет

Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на войну, которую он начал против Украины, его стране ничего не угрожает и особого положения в РФ вводить не будут.

Источник: прокремлевское российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Военное положение вводится в стране по закону в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах боевых действий, но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет…

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Особое положение и режим чрезвычайной ситуации в России вводить не планируется".

Детали: При этом, Путин заявил, что ни призывников, ни тех, кого призывают на сборы, привлекать на войну с Украиной не будут.

В то же время, сами оккупанты публикуют в соцсети видео, где заявляют, что они обычные срочники. Враги заявляют, что шли "на учебу" и не думали, что находятся на территории другой страны. Однако, они не могут объяснить, почему обстреливают гражданскую инфраструктуру.

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Кроме того, на заседании Совета федераций в РФ один из сенаторов заявил о смерти срочников в Украине, что из роты в 100 человек выжили 4.

4 марта в РФ приняли закон о жесткой цензуре. Из страны ушли оппозиционные независимые медиа. Заблокировали доступ к соцсетям. Люди в РФ верят прокремлевским СМИ и медиа, где звучит откровенная пропаганда и ложь. В частности, в Херсон привезли проплаченных людей, которые на камеру для кремлевских СМИ должны были "счастливо" встречать оккупантов и принимать "гумпомощь".

Украинские защитники сообщают, что за 9 дней войны в Украине пало около 10 000 российских солдат. Россия официально утрат не признает. Вместе с собой оккупанты привезли мобильные крематории.

Россияне не забирают тела мертвых собратьев. Украина обращалась в этой связи к Красному кресту.

Источники в разведке сообщают, что у Путина проблемы с психическим здоровьем и паранойя. Об этом якобы говорит его близкое окружение.

Темы: ПутинРосcияУкраина
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