Бундесвер фиксирует рост количества резервистов из-за вторжения РФ

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) утверждают, что после вторжения России в Украину к ним обращается "возрастающее количество резервистов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Бундесвера

"После начала захватнической войны против Украины все большее количество резервистов связывается с разными ведомствами Бундесвера, чтобы предложить свою поддержку… В настоящее время конкретное требование к Бундесверу еще не предусмотрено; с другой стороны, развитие ситуации характеризуется высокой динамикой", - говорится в сообщении немецкой армии.

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Бундесвер также сообщил, что сейчас на его сайте созданы каналы связи для запросов.

Напомним, Германия ввела всеобщую военную службу в 1956 году, которую отменила только в 2011 году. В последние 10 лет вооруженные силы Германии возлагались исключительно на добровольцев, хотя допускается возобновление призыва в случае чрезвычайной ситуации.

Российская агрессия против Украины уже вызвала в Германии дискуссию о целесообразности возвращения к общему призыву, возможно, и для мужчин, и для женщин.