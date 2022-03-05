Польша никогда не признает территориальные изменения в Украине – министр

Польша "никогда не признает территориальные изменения", вызванные российской агрессией в Украине, заявил министр иностранных дел Збигнев Рау.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт польского МИД.

"Польша никогда не признает территориальные изменения, вызванные противоправной, неспровоцированной агрессией, способом, которым Россия ведет военные действия, основанные на стремлении сломать волю украинского сопротивления с помощью нападений, терроризирующих мирное население. Обстрелы жилых районов, атомных электростанций… являются военными преступлениями правом, которые не подпадают под темы давности и будут преследоваться с максимальной решительностью", – заявил Рау.

Это заявление было сделано после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в миссии Жешув (Ряшев).

В разговоре с прессой Блинкен и Рау подтвердили свой единственный подход в оказании помощи беженцам и противодействии вторжению России в Украину.

Рау подтвердил поддержку своей страны народу Украины, добавив важность эвакуационного коридора, "который будет способствовать эвакуации украинских граждан".

В свою очередь госсекретарь Блинкен подтвердил приверженность своей страны народу Украины и поблагодарил Польшу за ее работу по размещению многочисленных беженцев из Украины.

"Как союзники и партнеры, Польша и Соединенные Штаты стояли вместе во многих вызовах, теперь великие идеалы, которые нас связывают – свобода, демократия, мир, безопасность, находятся под угрозой в этом регионе, как никогда раньше, по крайней мере – со времен Второй мировой. войны", – добавил Блинкен.