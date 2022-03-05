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В Киеве провели пресс-конференцию с пленными оккупантами

Денис КарловскийСуббота, 5 марта 2022, 21:44
Пленные русские оккупанты на пресс-конференции. Фото: Интерфакс-Украина.

В Киеве провели пресс-конференцию с пленными оккупантами, на которой они призывали россиян прекращать войну.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь пленника: "Россияне, сделайте все возможное для того, чтобы эта война прекратилась. Она не нужна ни Украине, ни России. Эта война нужна только Путину.

Воевать в армии не хочет никто. Не было желания ехать даже на учения вдаль от цивилизации … Мы испытываем ненависть к руководству, которое нас сюда отправило. Мы понимаем, что нас сюда, как котят, закинули ради выгоды правительства".

Детали: На пресс-конференции выступили девять пленных российских оккупантов. Часть из них сказали, что не хотят возвращаться на российскую территорию и опасаются своих семей.

Пленные сказали, что до сержантского уровня доводили только то, что военных везут на учебу у границ.

Другие оккупанты также призвали россиян выступать против войны с Украиной. По словам одного из пленных, он воочию убедился, что украинцы будут защищать свою родину, и будут воевать до последнего.

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Пленный Дмитрий Гагарин призвал россиян не верить пропаганде и сказал, что на российском телевидении им врут о "бандеровцах" и "неонацистах", а на самом деле здесь живут мирные украинцы, которые будут защищать свою землю до последнего.

Предыстория:

  • Совет национальной безопасности и обороны запустил сайт, на котором родные пленных российских оккупантов могут найти их по персональным данным.
  • 5 марта украинцы защитники сумели захватить в плен российского летчика, лично встречавшегося с самопровозглашенным президентом Сирии Башаром Асадом.

Темы: Росcиявойнапленныеармия
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