В Киеве провели пресс-конференцию с пленными оккупантами, на которой они призывали россиян прекращать войну.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь пленника: "Россияне, сделайте все возможное для того, чтобы эта война прекратилась. Она не нужна ни Украине, ни России. Эта война нужна только Путину.

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Воевать в армии не хочет никто. Не было желания ехать даже на учения вдаль от цивилизации … Мы испытываем ненависть к руководству, которое нас сюда отправило. Мы понимаем, что нас сюда, как котят, закинули ради выгоды правительства".

Детали: На пресс-конференции выступили девять пленных российских оккупантов. Часть из них сказали, что не хотят возвращаться на российскую территорию и опасаются своих семей.

Пленные сказали, что до сержантского уровня доводили только то, что военных везут на учебу у границ.

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Другие оккупанты также призвали россиян выступать против войны с Украиной. По словам одного из пленных, он воочию убедился, что украинцы будут защищать свою родину, и будут воевать до последнего.

Пленный Дмитрий Гагарин призвал россиян не верить пропаганде и сказал, что на российском телевидении им врут о "бандеровцах" и "неонацистах", а на самом деле здесь живут мирные украинцы, которые будут защищать свою землю до последнего.

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