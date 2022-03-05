На востоке Украины работники ГСЧС пострадали из-за обстрелов и вражеских мин

В результате обстрелов Северодонецка в Луганской области ранен сотрудник ГСЧС, а во время разминирования в Покровске Донецкой области травмированы двое пиротехников.

Источник: Операция объединенных сил

Дословно: "В результате обстрелов населенного пункта Северодонецк 1 сотрудник 35 ГПСЧ (государственной пожарно-спасательной части – ред.) получил осколочное ранение брюшной полости.

При обстреле населенного пункта Лисичанск повреждены окна в здании 64 ГПСЧ. Погибших, пострадавших нет.

Во время проведения работ по разминированию в населенном пункте Покровск два пиротехника получили травмы (осколочные ранения и взрывотравмы в результате детонирования взрывоопасного предмета). Пострадавшие были доставлены в городскую клиническую больницу населенного пункта Покровск для оказания медицинской помощи".

Детали: В штабе ООС также сообщили, что в Лисичанске повреждены здания детского сада и детского дома "Искорка".

Также повреждена линия электропередач 110 кВт в Северодонецке, в результате чего часть города осталась без электроснабжения, количество абонентов уточняется.

По состоянию на 18:00 5 марта эвакуировано около 400 человек из населенных пунктов Волновахского района Донецкой области в безопасные районы.

В период с 24 февраля эвакуировано из населенных пунктов Луганской области около 5 тысяч человек и из населенных пунктов Донецкой области около 2800 человек.