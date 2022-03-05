На востоке Украины работники ГСЧС пострадали из-за обстрелов и вражеских мин
В результате обстрелов Северодонецка в Луганской области ранен сотрудник ГСЧС, а во время разминирования в Покровске Донецкой области травмированы двое пиротехников.
Источник: Операция объединенных сил
Дословно: "В результате обстрелов населенного пункта Северодонецк 1 сотрудник 35 ГПСЧ (государственной пожарно-спасательной части – ред.) получил осколочное ранение брюшной полости.
При обстреле населенного пункта Лисичанск повреждены окна в здании 64 ГПСЧ. Погибших, пострадавших нет.
Во время проведения работ по разминированию в населенном пункте Покровск два пиротехника получили травмы (осколочные ранения и взрывотравмы в результате детонирования взрывоопасного предмета). Пострадавшие были доставлены в городскую клиническую больницу населенного пункта Покровск для оказания медицинской помощи".
Детали: В штабе ООС также сообщили, что в Лисичанске повреждены здания детского сада и детского дома "Искорка".
Также повреждена линия электропередач 110 кВт в Северодонецке, в результате чего часть города осталась без электроснабжения, количество абонентов уточняется.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
По состоянию на 18:00 5 марта эвакуировано около 400 человек из населенных пунктов Волновахского района Донецкой области в безопасные районы.
В период с 24 февраля эвакуировано из населенных пунктов Луганской области около 5 тысяч человек и из населенных пунктов Донецкой области около 2800 человек.