Байден к россиянам – я не верю, что вы хотите этой войны

Президент США Джо Байден разместил короткое обращение к гражданам РФ из-за ее агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", обращение размещено на twitter-странице Госдепа.

"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения", - пишет Джо Байден.

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.@POTUS message to the people of Russia: “I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine — a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture.” pic.twitter.com/ExXYyoFxN0 — Department of State (@StateDept) March 5, 2022

Напомним, что подавляющее большинство американцев считает, что Соединенные Штаты должны прекратить покупать российскую нефть и газ и сотрудничать с НАТО над созданием "зоны, запретной для полетов" для защиты Украины от российских авиаударов.

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Опрос, проведенный Reuters/Ipsos, свидетельствует о возрастающем возмущении США по поводу вторжения России в Украину, которое в последние дни все чаще включало российские бомбардировки городских районов.

Это заставляет президента США Джо Байдена предпринимать более агрессивные действия против Москвы, хотя он отверг идею без полетной зоны из-за риска открытого конфликта между НАТО и российскими силами.