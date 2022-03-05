Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Попытка отвлечь осуждение" – в Британии раскритиковали "миротворческую инициативу" РФ

"Европейская правда"Суббота, 5 марта 2022, 21:30

Великобритания назвала предложенную Россией паузу в ведении огня в Мариуполе вероятной "попыткой отвлечь международное осуждение", пока они будут набираться сил для возобновления наступления.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление содержится на twitter-странице британского Министерства обороны.

"Обвиняя Украину в нарушении соглашения, Россия, вероятно, стремится переложить ответственность за текущие и будущие жертвы среди гражданского населения в городе", – говорится в заявлении.

Реклама:

Напомним, утром 5 марта Минобороны РФ объявило паузу в боевых действиях у городов Мариуполь и Волноваха, чтобы содействовать открытию эвакуационных коридоров "для выхода мирного населения".

ВИДЕО ДНЯ

Однако позже в субботу министерство заявило, что "ни один гражданский не смог покинуть Мариуполь и Волноваху вдоль объявленных коридоров безопасности", обвиняя срыв эвакуации Украины.

Темы: ВеликобританияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Великобритания
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
Последние новости
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине объявлена воздушная тревога
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
Все новости...
Реклама: