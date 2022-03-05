Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко похвастался партией терминалов Starlink для Киева

"Украинская правда"Суббота, 5 марта 2022, 22:59

Мэр Киева Виталий Кличко показал партию устройств глобальной спутниковой системы Starlink, которая приехала в Киеве.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь: "Два Starlink предоставило Минцифры. О десяти мы с Владимиром (Кличко) договорились с международными партнерами и друзьями. Starlink будет работать для обеспечения работы критической инфраструктуры города и обороны столицы".

Что было ранее: Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink. Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину.

28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину.

Федоров попросил генераторы, которые бы питали станции для спутникового интернета Starlink – через день Маск сообщил, что компания решила проблему.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: МаскВиталий КличкоКиеввойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский о потерях оккупантов: Это самый большой удар по армии России за десятки лет

Названы наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Россия угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины

обновленоОккупанты "присоединили" к Росатому захваченную ЗАЭС и привезли 11 инженеров

В Мелитополе похитили координаторку протестов – активисты

Все новости...
Маск
Илон Маск поддержал Украину
В Украине прошел первый тест Starlink: скорость - до 200 Мбит/с
Первые станции спутникового интернета StarLink прибыли в Украину – Федоров
Последние новости
15:11
Глава ГУР заверил украинцев – вода в Крым "просто так не пойдет"
15:11
Обещание Борреля удвоить военную помощь Украине оказалось преждевременным – СМИ
15:07
"Вагнеровца" взяли в плен в Запорожской области
15:00
В Украине запустили платформу для оперативной помощи Вооруженным Силам
14:58
Путинские вояки будут мародерствовать, потому что отрезаны от снабжения - ГУР
14:49
Во власти России только два человека сейчас выступают за войну – разведка
14:47
14:40
Суперяхта "Шехерезада" стоимостью 700 миллионов долларов может принадлежать Путину – NYT
14:38
Обстрел Николаева: 8 раненых человек, 167 поврежденных домов
14:29
фотоПограничники захватили Z-трофейный БРДМ и взяли в плен оккупанта
Все новости...