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У Канады нет самолетов, которые можно было бы передать Украине

Денис КарловскийСуббота, 5 марта 2022, 22:01
У Канады нет самолетов, которые можно было бы передать Украине

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что у его страны нет военных самолетов, которые можно было бы передать украинской армии.

Источник: "Укринформ" с комментарием Трюдо

Прямая речь Трюдо: "Украинские военные тренировались на советских "МИГах" и других боевых самолетах, которых у Канады нет".

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Детали: Трюдо не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

В то же время канадский премьер заверил, что и дальше будет выступать за строгие санкции против Кремля, его окружения и обычных россиян, чтобы они осознали масштаб ошибки Путина.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 марта президент Владимир Зеленский на онлайн-встрече с американскими конгрессменами призвал их предоставить военные самолеты для борьбы с российскими оккупантами.
  • 27 февраля Евросоюз заявил, что готов предоставить Украине истребители советского производства. Предварительно заявляли о готовности передачи нескольких десятков истребителей. Но уже 2 марта страны ЕС заявили, что не будут предоставлять Украине боевые самолеты.

Темы: КанадаРосcиявойнаВооруженные силы
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