У Канады нет самолетов, которые можно было бы передать Украине

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что у его страны нет военных самолетов, которые можно было бы передать украинской армии.

Источник: "Укринформ" с комментарием Трюдо

Прямая речь Трюдо: "Украинские военные тренировались на советских "МИГах" и других боевых самолетах, которых у Канады нет".

Детали: Трюдо не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

В то же время канадский премьер заверил, что и дальше будет выступать за строгие санкции против Кремля, его окружения и обычных россиян, чтобы они осознали масштаб ошибки Путина.

Предыстория: