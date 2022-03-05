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Путин поручил составить список стран, которые ввели санкции против РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 5 марта 2022, 22:25
Путин поручил составить список стран, которые ввели санкции против РФ
Владимир Путин, Getty Images

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабинету министров составить список стран, которые ввели санкции против России.

Источник: РИА Новости

Дословно: "Путин поручил Кабмину за 2 дня составить список стран, которые ввели против России, компаний, организаций и физлиц санкции".

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Детали: Путин также подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", сообщает пресс-служба Кремля.

Российские организации временно смогут выплачивать долги перед кредиторами из стран, совершающих "недружественные действия" в отношении РФ, в рублях в особом порядке, следует из указа Путина.

Что предшествовалоПосле масштабного вторжения России в Украину экономику страны-агрессора обложили санкциями. Они уже сказались на уровне жизни россиян.

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32 страны мира запретили полеты авиасуден, зарегистрированных в России, либо принадлежащих правительству России и гражданам РФ.

Нападение на Украину может повредить экономике России так же сильно, как и ее дефолт 1998 года, считает JPMorgan Chase.

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Темы: ПутинРосcиясанкции
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