Путин поручил составить список стран, которые ввели санкции против РФ
Суббота, 5 марта 2022, 22:25
Президент РФ Владимир Путин поручил Кабинету министров составить список стран, которые ввели санкции против России.
Источник: РИА Новости
Дословно: "Путин поручил Кабмину за 2 дня составить список стран, которые ввели против России, компаний, организаций и физлиц санкции".
Детали: Путин также подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", сообщает пресс-служба Кремля.
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