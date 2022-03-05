Путин поручил составить список стран, которые ввели санкции против РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабинету министров составить список стран, которые ввели санкции против России.

Источник: РИА Новости

Дословно: "Путин поручил Кабмину за 2 дня составить список стран, которые ввели против России, компаний, организаций и физлиц санкции".

Детали: Путин также подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", сообщает пресс-служба Кремля.