"Попытка отвлечь осуждение" – в Британии раскритиковали "миротворческую инициативу" РФ

Великобритания назвала предложенную Россией паузу в ведении огня в Мариуполе вероятной "попыткой отвлечь международное осуждение", пока они будут набираться сил для возобновления наступления.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление содержится на twitter-странице британского Министерства обороны.

"Обвиняя Украину в нарушении соглашения, Россия, вероятно, стремится переложить ответственность за текущие и будущие жертвы среди гражданского населения в городе", – говорится в заявлении.

