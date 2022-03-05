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"Попытка отвлечь осуждение" – в Британии раскритиковали миротворческую инициативу РФ

"Европейская правда"Суббота, 5 марта 2022, 22:30

Великобритания назвала предложенную Россией паузу в ведении огня в Мариуполе вероятной "попыткой отвлечь международное осуждение", пока они будут набираться сил для возобновления наступления.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление содержится на twitter-странице британского Министерства обороны.

"Обвиняя Украину в нарушении соглашения, Россия, вероятно, стремится переложить ответственность за текущие и будущие жертвы среди гражданского населения в городе", – говорится в заявлении.

Напомним, утром 5 марта Минобороны РФ объявило паузу в боевых действиях у городов Мариуполь и Волноваха, чтобы содействовать открытию эвакуационных коридоров "для выхода мирного населения".

Однако позже в субботу министерство заявило, что "ни один гражданский не смог покинуть Мариуполь и Волноваху вдоль объявленных коридоров безопасности", обвиняя срыв эвакуации Украины.

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Темы: ВеликобританияРосcиявойна
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