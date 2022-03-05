Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Путина говорят, что 70% россиян поддерживают войну с Украиной

Алена МазуренкоСуббота, 5 марта 2022, 21:40
У Путина говорят, что 70% россиян поддерживают войну с Украиной

Оккупанты опубликовали опрос, согласно которому 71% россиян якобы поддерживают войну против Украины, хотя в России ее продолжают называть "спецоперацией" и даже ввели уголовное наказание из-за другого мнения.

Источник: результаты опроса так называемого Всероссийского центра изучения общественного мнения

Детали: Согласно прокремлевскому опросу, 71% россиян поддерживают так называемую "спецоперацию" (войну – ред.) России в Украине. Каждый пятый скорее не поддерживает (21%), 8% - затруднились ответить.

Реклама:

Кроме того, 70% респондентов думают, что якобы "спецоперация" в Украине "проходит успешно", 14% считают, что неуспешно и 16% затруднились ответить.

Также у россиян спросили с какой целью президент РФ Владимир Путин развязал войну с независимым государством и по словам 46% граждан РФ это для "защиты России, чтобы и не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины".

19% россиян считают, что война нужна, чтобы изменить политический курс Украины, 18% ответили, что ее цель – защитить русскоязычное население "ДНР" и "ЛНР" и лишь 5% считают, что целью войны является оккупация Украины и присоединение ее к России.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, 84% заявили, что доверяют российской армии, а 10% - скорее не доверяют.

Опрос провели 3 марта. Методом телефонного интервью обзвонили 1600 граждан РФ. Погрешность исследования не больше 2,5%.

При этом 55% украинцев считают, что в войне против Украины виновны власти России, еще 38% - обвиняют власть и народ РФ.

Темы: опросвойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
опрос
Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос
За полгода выросла доля украинцев, которые ориентируются на длительную войну
Подавляющее большинство украинцев верят в хорошее будущее Украины
Последние новости
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: