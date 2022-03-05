У Путина говорят, что 70% россиян поддерживают войну с Украиной

Оккупанты опубликовали опрос, согласно которому 71% россиян якобы поддерживают войну против Украины, хотя в России ее продолжают называть "спецоперацией" и даже ввели уголовное наказание из-за другого мнения.

Источник: результаты опроса так называемого Всероссийского центра изучения общественного мнения

Детали: Согласно прокремлевскому опросу, 71% россиян поддерживают так называемую "спецоперацию" (войну – ред.) России в Украине. Каждый пятый скорее не поддерживает (21%), 8% - затруднились ответить.

Кроме того, 70% респондентов думают, что якобы "спецоперация" в Украине "проходит успешно", 14% считают, что неуспешно и 16% затруднились ответить.

Также у россиян спросили с какой целью президент РФ Владимир Путин развязал войну с независимым государством и по словам 46% граждан РФ это для "защиты России, чтобы и не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины".

19% россиян считают, что война нужна, чтобы изменить политический курс Украины, 18% ответили, что ее цель – защитить русскоязычное население "ДНР" и "ЛНР" и лишь 5% считают, что целью войны является оккупация Украины и присоединение ее к России.

Кроме того, 84% заявили, что доверяют российской армии, а 10% - скорее не доверяют.

Опрос провели 3 марта. Методом телефонного интервью обзвонили 1600 граждан РФ. Погрешность исследования не больше 2,5%.