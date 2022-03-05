Во Франции прошли многотысячные митинги в поддержку Украины

Около 40 тысяч митингующих вышли 5 марта на площади французских городов, чтобы выразить возмущение агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

Только в Париже на митинг, прошедший между площадью Республики и площадью Бастилии приняло участие 16 тыс человек, скандировавших "Путин, мы не хотим вашей войны".

По данным Министерства внутренних дел Франции, в целом в стране в субботу на митингах в поддержку Украины приняло участие около 40 тыс. человек. Многие из них вышли с украинскими флагами и плакатами "Путин убийца" или "Спасите Украину".

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС, США, Канаду и Британию ввести новые санкции против РФ и немедленно предоставить Украине боевые самолеты.

Дмитрий Кулеба призвал партнеров к новым санкциям против России за удары по украинским городам и действиям, которые ставят под угрозу критическую инфраструктуру, в частности АЭС.

В частности, он призвал:

ввести эмбарго для торговли нефтью;

запретить вход российских кораблей в европейские порты и отказаться от использования российских портов иностранными судами;

отключить от платежной системы SWIFT новые российские банки, продолжить замораживать российские активы и блокировать способы, посредством которых Россия может смягчать эффект санкций.

Также он попросил немедленно предоставить Украине боевые самолеты, чтобы усилить способность Воздушных сил ВСУ защищать украинские города от ударов воздуха, включая средства противовоздушной, противоракетной, противотанковой обороны.