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Кличко похвастался партией терминалов Starlink для Киева

"Украинская правда"Суббота, 5 марта 2022, 21:59

Мэр Киева Виталий Кличко показал партию устройств глобальной спутниковой системы Starlink, которая приехала в Киеве.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь: "Два Starlink предоставило Минцифры. О десяти мы с Владимиром (Кличко) договорились с международными партнерами и друзьями. Starlink будет работать для обеспечения работы критической инфраструктуры города и обороны столицы".

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Что было ранее: Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink. Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину.

28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину.

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Федоров попросил генераторы, которые бы питали станции для спутникового интернета Starlink – через день Маск сообщил, что компания решила проблему.

Темы: МаскВиталий КличкоКиеввойна
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