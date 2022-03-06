Мэр Киева Виталий Кличко показал партию устройств глобальной спутниковой системы Starlink, которая приехала в Киеве.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь: "Два Starlink предоставило Минцифры. О десяти мы с Владимиром (Кличко) договорились с международными партнерами и друзьями. Starlink будет работать для обеспечения работы критической инфраструктуры города и обороны столицы".

Что было ранее: Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink. Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину.

28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину.

Федоров попросил генераторы, которые бы питали станции для спутникового интернета Starlink – через день Маск сообщил, что компания решила проблему.