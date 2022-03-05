У Канады нет самолетов, которые можно было бы передать Украине
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что у его страны нет военных самолетов, которые можно было бы передать украинской армии.
Источник: "Укринформ" с комментарием Трюдо
Прямая речь Трюдо: "Украинские военные тренировались на советских "МИГах" и других боевых самолетах, которых у Канады нет".
Детали: Трюдо не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.
В то же время канадский премьер заверил, что и дальше будет выступать за строгие санкции против Кремля, его окружения и обычных россиян, чтобы они осознали масштаб ошибки Путина.
Предыстория:
- 5 марта президент Владимир Зеленский на онлайн-встрече с американскими конгрессменами призвал их предоставить военные самолеты для борьбы с российскими оккупантами.
- 27 февраля Евросоюз заявил, что готов предоставить Украине истребители советского производства. Предварительно заявляли о готовности передачи нескольких десятков истребителей. Но уже 2 марта страны ЕС заявили, что не будут предоставлять Украине боевые самолеты.
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