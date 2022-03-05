Воздушные силы дали итог дня: 9 сбитых самолетов и вертолетов врага, есть хет-трик

В субботу 5 марта российские оккупационные войска потеряли 9 самолетов и вертолетов.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Детали: Спикер ведомства Юрий Игнат подвел итоги напряженного дня работы противовоздушной обороны Украины.

Итак: три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ.

1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет сбили военнослужащие оперативного командования "Південь" Сухопутных войск ВСУ

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования "Північ" Сухопутных войск ВСУ.

Два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ.

Также противовоздушная оборона сбила БПЛА "Орлан-10" и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.

Дословно: "В целом по состоянию на 23:00 5 марта потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют:

44 самолета и 44 вертолета – идут нога в ногу.

Вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им предоставлена ​​медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима перед человечностью!.

Стоит отметить и работу ударной авиации Воздушных Сил – бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, совершивших несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары".