Воздушные силы дали итог дня: 9 сбитых самолетов и вертолетов врага, есть хет-трик
В субботу 5 марта российские оккупационные войска потеряли 9 самолетов и вертолетов, за 10 дней полномасштабной войны – 88 воздушных единиц.
Источник: командование Воздушных сил ВСУ
Детали: Спикер ведомства Юрий Игнат подвел итоги напряженного дня работы противовоздушной обороны Украины.
Итак: три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ.
1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет сбили военнослужащие оперативного командования "Південь" Сухопутных войск ВСУ
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования "Північ" Сухопутных войск ВСУ.
Два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ.
Также противовоздушная оборона сбила БПЛА "Орлан-10" и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.
Дословно: "В целом по состоянию на 23:00 5 марта потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют:
44 самолета и 44 вертолета – идут нога в ногу.
Вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им предоставлена медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима перед человечностью!.
Стоит отметить и работу ударной авиации Воздушных Сил – бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, совершивших несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары".
Напомним: Российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора, наносят путинские "точечные удары" по гражданскому населению и критической инфраструктуре. В частности, от авиационных атак очень страдают Харьков, Мариуполь, Чернигов и другие города.