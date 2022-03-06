Во Львове "эвакуировали" Христа из Армянского собора

Во Львове обезопасивают памятники и культурные достопримечательности из-за угроз бомбардировок или боевых действий российских оккупантов.

Источник: Львовский городской совет с комментарием начальницы управления охраны исторической среды Лилии Онищенко, Суспільне радіо

Прямая речь Онищенко: "Скульптуры оборачиваем огнеупорной тканью, стекловатой, далее – специальной фольгой и наконец одеваем на них специальные мешки. Это не спасет фигуру, если будет прямое попадание, однако при мощной ударной волне они не разобьются в куски и не разлетятся. Демонтировать их не всегда есть возможность, они большие".

Детали: В храмах и жилых домах закрывают уникальные витражи защитными экранами, а некоторые вообще демонтируют.

Скульптуры оборачивают огнеупорными и защитными материалами, в частности, фонтаны на площади Рынок возле Ратуши. Все эти памятники являются частью ансамбля мирового наследия ЮНЕСКО.

Наиболее показателен демонтаж деревянной скульптуры Иисуса Христа из Армянского собора. Он был частью средневекового алтаря, пережившего даже тяжелые времена Второй мировой войны.

Статую будут хранить, пока идет русская война против Украины, в бункере.

Все музеи города демонтировали экспозиции и передали их для хранения в бомбоубежище.

Для работ по защите и демонтажу памятников привлекли львовских профессиональных реставраторов и частных рекламщиков. Также к работам присоединились польские реставраторы, которые собрали деньги на закупку материалов.

Напомним: Россия проводила активные боевые действия, в частности, авиаудары в сирийском городе Алеппо, в котором также есть исторические и культурные достопримечательности мирового наследия ЮНЕСКО.