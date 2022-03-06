Зеленский: Транш Еврокомиссии обеспечит достойные условия пребывания беженцев в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что выделение Еврокомиссией первого транша помощи в 500 млн. евро позволит обеспечить достойные условия пребывания украинских беженцев в странах ЕС.

Источник: Зеленский в Twitter

Вдячний @vonderleyen 🇪🇺 за ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

Дословно: "Благодарен Урсуле фон дер Ляен за принятие важного решения о правовом статусе украинцев, находящих убежище в Евросоюзе в результате российской агрессии.

Выделение Европейской комиссией первого транша помощи в 500 млн евро позволит обеспечить достойные условия их пребывания".

Что предшествовало: Евросоюз выделяет первый транш помощи беженцам из Украины в размере 500 млн. евро.

Кроме того, украинские беженцы могут получить вид на жительство на территории стран блока сроком на минимум год.