100 тысяч человек вступили в терробороны по Украине

С начала российского вторжения 24 февраля в территориальную оборону вступили 100 тысяч украинцев.

Источник: Национальная гвардия Украины в Facebook

Детали: Отмечается, что после завершения войны терроборона станет частью системы обороны Украины.

Напомним: Вступил в силу закон "О национальном сопротивлении", регулирующий деятельность подразделений теробороны в условиях военного и чрезвычайного положения. Прежде всего, в их состав привлекаются ветераны армии, военизированные и правоохранительные подразделения. Однако не будут допускать тех, у кого было больше двух судимостей или осужденных за тяжкое или особо тяжкое преступление.