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Венедиктова говорит, что контролирует, как удерживают пленных россиян

"Украинская правда"Воскресенье, 6 марта 2022, 00:50

Офис генерального прокурора принимает все меры для контроля за соблюдением законности при удержании и обращении с военнопленными.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Twitter

Прямая речь: "Мы цивилизованная правовая страна, поэтому принимаем все меры".

Подробности: ОГП также запускает единую платформу сбора военных преступлений, чтобы аккумулировать базу для национальных судов и международных институтов.

Что было раньше: Украинские защитники поделились списком российских военнопленных за неделю войны с Украиной. Предварительный список пленных состоит из 116 человек

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Темы: ВенедиктовавойнаРосcияпрокуратура
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