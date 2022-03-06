Венедиктова говорит, что контролирует, как удерживают пленных россиян
Воскресенье, 6 марта 2022, 00:50
Офис генерального прокурора принимает все меры для контроля за соблюдением законности при удержании и обращении с военнопленными.
Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Twitter
Прямая речь: "Мы цивилизованная правовая страна, поэтому принимаем все меры".
Подробности: ОГП также запускает единую платформу сбора военных преступлений, чтобы аккумулировать базу для национальных судов и международных институтов.
Что было раньше: Украинские защитники поделились списком российских военнопленных за неделю войны с Украиной. Предварительный список пленных состоит из 116 человек
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"