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Россия призывает ЕС и НАТО прекратить "накачивать" Украину вооружением

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 марта 2022, 23:50
Россия призывает ЕС и НАТО прекратить накачивать Украину вооружением
Захарова, фото: РИА Новости

Министерство иностранных дел России в субботу призвало страны Европейского Союза и НАТО "прекратить закачивать оружием" Украину.

Источник: комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, цитирует ТАСС

Дословно: "Вновь призываем страны ЕС и НАТО прекратить бездумную "накачку" нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений во избежание колоссальных рисков для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за ее пределами".

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"Организаторы этих поставок не могут не отдавать себе отчет в растущей угрозе попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только в Украине, но и в Европе в целом.

Перетекание этих типов оружия в теневой оборот и в руки террористических сетей – только вопрос времени. ПЗРК представляют большую опасность для гражданской авиации, а ПТРК – для железнодорожного транспорта и объектов инфраструктуры".

"Официальный Брюссель предпочитает не поднимать эту тему, будучи при этом хорошо осведомленным о том, что в течение многих лет европейские криминальные структуры получают значительную подпитку легким и стрелковым оружием со стороны тех же Косово и Украины, Болгарии и Румынии, кратно нарастивших "пиратское" производство российских/советских образцов вооружений по просроченным лицензиям или без таковых".

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Детали: Захарова обратила внимание на то, что страны Запада приступили к массированным поставкам в Украину ПЗРК "Стингер" (поражает наземные и надводные объекты на расстоянии до 8 км и высоте до 3,5 км), других переносных систем, а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf, которые без преувеличения относятся к наиболее чувствительным видам вооружения.

При этом дипломатка считает, что Запад "агрессивно игнорирует целый ряд международных договоренностей, направленных на минимизацию рисков попадания ПЗРК в руки террористических и уголовных элементов".

Дипломат подчеркнула, что "с подачи коллективного Запада начинается масштабное "расползание" по миру опаснейших вооружений".

Захарова также сообщила, что в Украину в начале 2022 года прилетело около 50 самолетов с военной помощью.

Официальный представитель МИД РФ привела статистику военной помощи Украине от разных стран.

Захарова отметила, что приведенные данные свидетельствуют о том, "как на самом деле Запад видел исполнение Киевом минских соглашений".

Темы: РосcиявойнаЕСНАТО
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