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СМИ: Российские туристы застряли в Шарм-эль-Шейхе, самолет не смог вылететь

Воскресенье, 6 марта 2022, 02:29

Самолет российской авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из Шарм-эль-Шейха (Египет).

Источник: источники российского СМИ "РИА Новости"

Детали: Отмечается, что это связано с тем, что к Египту обратился иностранный лизингодатель.

Борт "Уральских авиалиний" должен был вылететь в субботу в московский аэропорт "Домодедово". Его маршрут пролегал над территорией Кипра.

Ранее в тот день из курортов Египта на Красном море в Россию вернулись два других борта "Уральских авиалиний". Их маршрут также проходил через территорию Кипра. Собеседник "РИА Новости" отметил, что сейчас идет согласование других маршрутов, "однако на это может уйти время".

Туристов, которые не смогли вылететь в Россию, вернули в отели.

Ранее авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила, что с 14 марта по 20 мая отменяет полеты в Египет, и что 5 по 13 марта рейсы будут совершаться только на вывоз пассажиров.

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