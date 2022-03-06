США разрешили российскому самолету вывезти дипломатов РФ

Штаты одобрили прибытие зафрахтованного российским правительством самолета, который должен вывезти из США российских дипломатов.

Источник: представитель Госдепартамента в комментарии Reuters

Прямая речь: "Это специальное исключение было сделано в соответствии с федеральными нормами, чтобы обеспечить отъезд сотрудников российской миссии и их семей к определенной дате, как мы проинструктировали".

Детали: Российский рейс должен прибыть в международный аэропорт Даллес около 19:00 по Гринвичу.

Что предшествовало: 5 марта в Вашингтон из России вылетел самолет Ил 96-300 спецотряда "Россия" – это президентский борт Кремля. Он летел за российскими дипломатами, после того как США отозвали аккредитацию у 12 российских дипломатов ООН.

Предыстория: После того, как Россия напала на Украину ночью 24 февраля, практически все европейское и североамериканское небо закрыли для российских авиакомпаний.