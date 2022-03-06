Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США разрешили российскому самолету вывезти дипломатов РФ

Анастасия КалатурВоскресенье, 6 марта 2022, 03:10
ФОТО: GETTY

Штаты одобрили прибытие зафрахтованного российским правительством самолета, который должен вывезти из США российских дипломатов.

Источник: представитель Госдепартамента в комментарии Reuters

Прямая речь: "Это специальное исключение было сделано в соответствии с федеральными нормами, чтобы обеспечить отъезд сотрудников российской миссии и их семей к определенной дате, как мы проинструктировали".

Детали: Российский рейс должен прибыть в международный аэропорт Даллес около 19:00 по Гринвичу.

Что предшествовало: 5 марта в Вашингтон из России вылетел самолет Ил 96-300 спецотряда "Россия" – это президентский борт Кремля. Он летел за российскими дипломатами, после того как США отозвали аккредитацию у 12 российских дипломатов ООН.

Предыстория: После того, как Россия напала на Украину ночью 24 февраля, практически все европейское и североамериканское небо закрыли для российских авиакомпаний.

Темы: РосcияСШАавиа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Переговоры между Украиной и Россией продолжают по видеосвязи

Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов

У нас погибли около 1300 военных. У россиян в десять раз больше – Зеленский

Зеленский о потерях оккупантов: Это самый большой удар по армии России за десятки лет

Названы наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Все новости...
Росcия
Одиннадцатый день войны. Россия срывает эвакуацию, блокирует гумпомощь и обстреливает мирных жителей. ОНЛАЙН
Люди во всем мире требуют прекратить нападение России на Украину – Блинкен
Последние новости
19:55
"Киевстар" восстановил связь в Сумах и возле Мариуполя
19:55
"Киевстар" восстановил связь в Сумах и возле Мариуполя
19:53
19:52
В Харьковской области девушка родила дочь под обстрелами: оккупанты не пропустили скорую
19:46
Пауло Коэльо назвал войну в Украине "удобным оправданием русофобии" и "кризисом". Реакции украинцев
19:42
Вражеский самолет подбили из "Stinger" на Харьковщине - глава ОГА
19:29
Оккупанты пытаются привлечь наемников из ОРДЛО и оккупированных территорий Грузии
19:25
Россияне расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области: 7 убитых - ГУР
19:20
6 500 гривен помощи от государства: украинцы уже подали 2 миллиона заявок
19:10
фото, карта"Кадыровцы" в Украине: военные преступления и места нахождения рамзановских оккупантов
Все новости...