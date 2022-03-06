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Противодействие Путину: Джонсон предлагает план действий из 6 пунктов

Воскресенье, 6 марта 2022, 03:14
Борис Джонсон, фото Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров других стран присоединиться к списку требований из шести пунктов в ответ на вторжение России в Украину, начиная от гуманитарной помощи и заканчивая задачей максимального экономического давления Москве.

Источник: Reuters

Детали: Премьер Британии убежден, что президент России Владимир Путин "должен потерпеть поражение и увидеть, что провалился в этом акте агрессии".

По его мнению, введенных беспрецедентных санкций все же недостаточно, чтобы оградить Украину от попыток Кремля "переписать правила с помощью военной силы".

Джонсон перечислил свои требования, среди которых согласование "создания международной гуманитарной коалиции" в поддержку Украины, ее самообороны и максимальное экономическое давление на Москву.

Он также призвал к поиску дипломатических путей деэскалации с привлечением правительства Украины, усилению безопасности в европейско-атлантическом пространстве и прекращению действий России в Украине.

После встречи с премьер-министрами Канады и Нидерландов в понедельник Джонсон должен принять во вторник лидеров Чехии, Венгрии, Польши и Словакии – стран, чувствующих наплыв беженцев (из Украины – ред.), вызванный вторжением (Россия в Украину – ред. ).

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Британия планирует ускорить санкции против российских бизнесменов посредством новых правовых норм, которые будут направлены в парламент в понедельник.

Напомним: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение к украинцам во всем мире, а также начал и закончил обращение на украинском языке.

Темы: Борис ДжонсонПутинвойнаУкраина
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