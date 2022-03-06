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Россияне не дают доставить украинскую гумпомощь жителям Херсонщины

Воскресенье, 6 марта 2022, 02:33

Украина собрала для жителей Херсонщины 30 фур с гуманитарной помощью, но оккупанты не дают возможности ее доставить.

Источник: глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута во FB

Детали: Фуры, в частности, загружены продуктами питания, средствами гигиены и детским питанием.

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Это гуманитарная помощь от городов Днепр, Кривой Рог, а также западной Украины.

Представители украинской власти работают над тем, чтобы оккупаты дали возможность доставить эту помощь.

Напомним: 4 марта РФ не удалось раздать "гумпомощь" в Херсоне и снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов.

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Темы: Херсонская областьРосcия
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