Россияне не дают доставить украинскую гумпомощь жителям Херсонщины
Воскресенье, 6 марта 2022, 02:33
Украина собрала для жителей Херсонщины 30 фур с гуманитарной помощью, но оккупанты не дают возможности ее доставить.
Источник: глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута во FB
Детали: Фуры, в частности, загружены продуктами питания, средствами гигиены и детским питанием.
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Это гуманитарная помощь от городов Днепр, Кривой Рог, а также западной Украины.
Представители украинской власти работают над тем, чтобы оккупаты дали возможность доставить эту помощь.
Напомним: 4 марта РФ не удалось раздать "гумпомощь" в Херсоне и снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов.
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