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Путин приказал составить список недружественных стран

"Европейская правда"Воскресенье, 6 марта 2022, 04:09

Правительство России в двухдневный срок должно определить перечень стран, совершающих в отношении России "недружественные действия".

Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сайт Кремля.

"Правительства Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в документе, который подписал президент страны-агрессора.

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Как отмечается, перед кредиторами из стран, совершающих "недружественные события", российские компании смогут выплачивать долги не в евро или долларах, а в российских рублях.

Напомним, ранее РФ уже пыталось попробовать список недружественных стран. В соответствующем распоряжении, утвержденном в мае прошлого года, недружественными странами были названы только США и Чехия. Для посольств этих стран в РФ решили ввести запрет по трудоустройству россиян.

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Темы: Путинмир
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