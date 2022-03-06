"Новая почта" бесплатно пересылает помощь военным и пострадавшим

В работающих отделениях "Новой почты" можно бесплатно отправить помощь военным и пострадавшим гражданским.

Источник: Центр противодействия дезинформации, "Новая почта"

Дословно: "Любой человек из Украины, желающий помочь, может бесплатно отправить продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены и другие необходимые в условиях военного состояния вещи нашим защитникам и людям, оказавшимся в сложном положении".

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Детали: По всем работающим отделениям "Новая почта" открыла гуманитарные уголки для бесплатной отправки военным и пострадавшим.

Чтобы отправить гуманитарный груз бесплатно, желающие должны принести его в отделения "Новой почты", которые сейчас работают, не указывая конкретного адресата.