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"Новая почта" бесплатно пересылает помощь военным и пострадавшим

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 07:00
Новая почта бесплатно пересылает помощь военным и пострадавшим
фото: Новая почта

В работающих отделениях "Новой почты" можно бесплатно отправить помощь военным и пострадавшим гражданским.

Источник: Центр противодействия дезинформации, "Новая почта"

Дословно: "Любой человек из Украины, желающий помочь, может бесплатно отправить продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены и другие необходимые в условиях военного состояния вещи нашим защитникам и людям, оказавшимся в сложном положении".

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Детали: По всем работающим отделениям "Новая почта" открыла гуманитарные уголки для бесплатной отправки военным и пострадавшим.

Чтобы отправить гуманитарный груз бесплатно, желающие должны принести его в отделения "Новой почты", которые сейчас работают, не указывая конкретного адресата.

Темы: почтавойна
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