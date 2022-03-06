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Канада синхронно с США просит своих граждан срочно уехать из России

Воскресенье, 6 марта 2022, 07:25

Правительства Соединенных Штатов Америки и Канады в ночь на понедельник призвали своих граждан уехать из России.

Об этом говорится в сообщениях Государственного департамента США и Министерства иностранных дел Канады, которые цитирует УНИАН.

Также оба правительства повторили рекомендацию для граждан США и Канады не путешествовать в РФ.

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"Не путешествуйте в РФ из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских военных на Украину, возможности преследования граждан США со стороны представителей российских органов безопасности, ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в РФ..., терроризм, ограниченные рейсы в Россию и из России, а также своевольное исполнение местного законодательства", - отмечается в обращении Госдепа.

"Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно уехать", - подчеркнули в Госдепе.

"Если вы сейчас находитесь в России, вам следует немедленно покинуть ее, пока еще доступны коммерческие способы путешествия", - говорится в сообщении канадского МИД.

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Иностранцам, оказавшимся в России, также напомнили, что для выезда из России сейчас все еще доступны ограниченные варианты коммерческих рейсов, а также открытые наземные маршруты на автомобилях и автобусах. Первая рекомендация по сути устарела, поскольку российские авиакомпании массово останавливают зарубежные полеты на фоне сообщений о подготовке национализации всех западных самолетов.

Как сообщалось, Visa и Mastercard заблокируют карты всех россиян, иностранные карты в России также будут недоступны.

Темы: КанадаРосcия
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