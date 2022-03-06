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В Коростене российская ракета попала в дом: есть погибший и травмированные

Ирина БалачукВоскресенье, 6 марта 2022, 07:56
В Коростене российская ракета попала в дом: есть погибший и травмированные
Коростень. Фото ГСЧС

Один человек погиб и 2 получили травмы в результате российского ракетного удара по частному сектору г. Коростень Житомирской области.

Источник: ГСЧС в Telegram, полиция в Telegram

Дословно ГСЧС: "В результате ракетного удара по частному сектору в г. Коростень погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания". 

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Фото ГСЧС

Детали: Из подвального помещения спасли 5 детей.

По данным полиции, в Коростене несколько из домов полностью разрушены, еще ряд имеют повреждения стен, крыш, окон и т.д.

В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов, восстановлению коммуникаций.

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Фото полиции 

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы местных отделений полиции. Они документируют последствия военных преступлений врага и оказывают необходимую помощь людям.

Темы: Житомирская областьРосcиявойна
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