В Коростене российская ракета попала в дом: есть погибший и травмированные
Один человек погиб и 2 получили травмы в результате российского ракетного удара по частному сектору г. Коростень Житомирской области.
Источник: ГСЧС в Telegram, полиция в Telegram
Дословно ГСЧС: "В результате ракетного удара по частному сектору в г. Коростень погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания".
Детали: Из подвального помещения спасли 5 детей.
По данным полиции, в Коростене несколько из домов полностью разрушены, еще ряд имеют повреждения стен, крыш, окон и т.д.
В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов, восстановлению коммуникаций.
На местах происшествия работают следственно-оперативные группы местных отделений полиции. Они документируют последствия военных преступлений врага и оказывают необходимую помощь людям.