В Хмельницке для переселенцев нужны крупы и медикаменты – штаб помощи
Воскресенье, 6 марта 2022, 09:57
Хмельницкий штаб помощи вынужденным переселенцам заявил, что ему нужны крупы, макароны и медикаменты.
Источник: Общественное со ссылкой на заместителя руководителя штаба Юлию Сабий
Детали: По ее словам, штаб помощи в центре Хмельницкого принимает граждан из других городов круглосуточно.
Переселенцев, которым негде остановиться, селят в предоставленном штабом помещении, а питанием обеспечивают работники Хмельницкого центра сферы услуг. Они работают круглосуточно, в две смены. Также готовую еду предоставляют предприятия и Хмельницкого района, школьные столовые.
По словам Сабий, волонтеры штаба помощи обеспечивают питанием ежедневно более тысячи переселенцев.