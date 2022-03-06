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В Хмельницке для переселенцев нужны крупы и медикаменты – штаб помощи

Ирина БалачукВоскресенье, 6 марта 2022, 09:57
Скриншот с видео УП из г. Хмельницкий

Хмельницкий штаб помощи вынужденным переселенцам заявил, что ему нужны крупы, макароны и медикаменты.

Источник: Общественное со ссылкой на заместителя руководителя штаба Юлию Сабий

Детали: По ее словам, штаб помощи в центре Хмельницкого принимает граждан из других городов круглосуточно.  

Переселенцев, которым негде остановиться, селят в предоставленном штабом помещении, а питанием обеспечивают работники Хмельницкого центра сферы услуг. Они работают круглосуточно, в две смены. Также готовую еду предоставляют предприятия и Хмельницкого района, школьные столовые.

По словам Сабий, волонтеры штаба помощи обеспечивают питанием ежедневно более тысячи переселенцев.

Темы: Хмельницкийвойнапереселенцы
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