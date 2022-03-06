На Николаевщине погиб парень – поднял осколок, а противник бежит по кустам – глава области

Власти Николаевской области призывают жителей не поднимать неразорвавшиеся боеприпасы и их осколки – подобные вещи уже привели к смерти молодого парня.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Из печального. Есть жертвы среди мирного населения. В Калиновке осколками убило маму. Остались двое детей. Сейчас там решаем. И молодой парень поднял кассету от "Смерча" – она взорвалась в руках. Не делайте этого.

Вот мэр говорит, что ему кто-то снаряд принес прямо в кабинет, поднял с поля и принес. Не делайте так. У боеприпасов есть система самоуничтожения – снаряд может взорваться в любой момент".

Детали: Он призвал всех, кто видит боеприпасы или их части на улице, – вызывать спасателей.

Ким также сообщил хорошие новости – то, что, по данным разведки, противник очень деморализован, "бежит обратно в штабы свои, а там их выпихивают обратно".

По словам главы облВА, сейчас настало время гнать оккупантов дальше, а их технику, которая осталась в полях, нужно забирать себе как компенсацию.

Прямая речь Кима: "Забираете всё! Это нам компенсация. По кустам они бегут сейчас – это данные нашей разведки и перехватов их разговоров. Им также нужна солярка. Солярку не давать. Ничего не давать. Выливайте, жгите, но врагу не давайте".