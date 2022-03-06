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В России на митингах против войны задержали уже белее тысячи человек

Воскресенье, 6 марта 2022, 12:34
В России на митингах против войны задержали уже белее тысячи человек
Москва. На митинге задерживают людей. Фото Новой газеты

По всей России на акциях протеста по состоянию на 14:00 задержали уже 1077 человек.

Источник: независимый правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России ОВД-Инфо   

Дословно ОВД-Инфо: "По состоянию на 14:15 6 марта, задержано уже более 1077 человек в 31 городе.

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В каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Мы публикуем только имена тех людей, о которых нам достоверно известно, и чьи имена мы можем опубликовать". 

 
На Театральной площади в Москве и напротив неё дежурят 15 автозаков полиции, 9 полицейских автобусов и полтора десятка микроавтобусов
Фото новой газеты 

Детали: ОВД-Инфо приводит списки задержанных по разных городах. Больше всего таких в Новосибирске (задержаны по крайней мере 264 человека), Екатеринбурге (199), Тюмени (122), Перми (89), Красноярске (78), Иркутске (66), Уфе (50), Челябинске (43), Москве (29), Омске (26). 

 
В Новосибирске на митинге в центре города задержали корреспондента
Фото Новой газеты

Сообщается, что представители МВД России пока не сообщают данных о количестве задержанных. 

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: 6 марта в городах России проходят антивоенные акции, на которых массово задерживают митингующих.

Предыстория:

Темы: Росcиямитингивойна
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