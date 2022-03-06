В России на митингах против войны задержали уже белее тысячи человек
По всей России на акциях протеста по состоянию на 14:00 задержали уже 1077 человек.
Источник: независимый правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России ОВД-Инфо
Дословно ОВД-Инфо: "По состоянию на 14:15 6 марта, задержано уже более 1077 человек в 31 городе.
В каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Мы публикуем только имена тех людей, о которых нам достоверно известно, и чьи имена мы можем опубликовать".
Детали: ОВД-Инфо приводит списки задержанных по разных городах. Больше всего таких в Новосибирске (задержаны по крайней мере 264 человека), Екатеринбурге (199), Тюмени (122), Перми (89), Красноярске (78), Иркутске (66), Уфе (50), Челябинске (43), Москве (29), Омске (26).
Сообщается, что представители МВД России пока не сообщают данных о количестве задержанных.
По всей России на акциях протеста к 14:00 задержали 1015 человек - ОВД Инфо*.
Полицейские на Манежной площади говорят, что один из автобусов уже заполнен. Поэтому последнего задержанного повели дальше — в сторону Театральной площади.
Видео: Иван Жилин / «Новая газета» pic.twitter.com/E3zzrPgzf8— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022
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Что было раньше: 6 марта в городах России проходят антивоенные акции, на которых массово задерживают митингующих.
Предыстория:
- Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Она массово обстреливает жилые кварталы по всей территории Украины.
- Вместе с тем Россия блокирует своим гражданам доступ к достоверной информации; блокирует украинские сайты, публикующие фото и видео об убитых на нашей земле и пленных российских военных – и при этом сама ничего не делает, чтобы российские матери могли вернуть домой мертвых сыновей; транслирует из своих ТВ-каналов пропаганду о якобы "нацистах и наркоманах" в Украине и массово задерживает людей, которые выходят на протест против войны.
- В России заблокировали созданный МВД Украины сайт "Ищи своих" (200rf.com) с данными о пленных и убитых в Украине военных из РФ. Но россияне могли искать своих родных через одноименный Telegram-канал. Но 3 марта Роскомнадзор направил в Telegram требование об удалении сервисов, которые собирают информацию о военнослужащих России, пленных или погибших в Украине.
- 4 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook на территории России. А потом Twitter и YouTube.
- 4 марта Госдума РФ приняла закон "о фейках", чтобы сажать в тюрьмы за правду о войне. Из-за этого закона ряд нейтральных и оппозиционных СМИ в России приостанавили свою работу. Среди них "Дождь", "Эхо Москвы" и Znak.com.
- Ранее Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", телеканала "Дождь" и других СМИ, где рассказывается правда о вторжении российских войск в Украину и происходящее называется войной, вторжением или нападением.