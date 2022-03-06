В России на митингах против войны задержали уже белее тысячи человек

По всей России на акциях протеста по состоянию на 14:00 задержали уже 1077 человек.

Источник: независимый правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России ОВД-Инфо

Дословно ОВД-Инфо: "По состоянию на 14:15 6 марта, задержано уже более 1077 человек в 31 городе.

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В каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Мы публикуем только имена тех людей, о которых нам достоверно известно, и чьи имена мы можем опубликовать".

На Театральной площади в Москве и напротив неё дежурят 15 автозаков полиции, 9 полицейских автобусов и полтора десятка микроавтобусов Фото новой газеты

Детали: ОВД-Инфо приводит списки задержанных по разных городах. Больше всего таких в Новосибирске (задержаны по крайней мере 264 человека), Екатеринбурге (199), Тюмени (122), Перми (89), Красноярске (78), Иркутске (66), Уфе (50), Челябинске (43), Москве (29), Омске (26).

В Новосибирске на митинге в центре города задержали корреспондента Фото Новой газеты

Сообщается, что представители МВД России пока не сообщают данных о количестве задержанных.

ВИДЕО ДНЯ

По всей России на акциях протеста к 14:00 задержали 1015 человек - ОВД Инфо*.



Полицейские на Манежной площади говорят, что один из автобусов уже заполнен. Поэтому последнего задержанного повели дальше — в сторону Театральной площади.



Видео: Иван Жилин / «Новая газета» pic.twitter.com/E3zzrPgzf8 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022

Что было раньше: 6 марта в городах России проходят антивоенные акции, на которых массово задерживают митингующих.

Предыстория: