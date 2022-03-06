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Украинские защитники совершили успешную контратаку на Мариупольском направлении

Алена МазуренкоВоскресенье, 6 марта 2022, 14:40
Украинские защитники совершили успешную контратаку на Мариупольском направлении

На Мариупольском направлении украинские защитники совершили контрнаступление и уничтожили 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра и около 30 оккупантов.

Источник: Операция объединенных сил

Дословно: "На Мариупольском направлении, украинские защитники совершили контратаку и уничтожили 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра и около тридцати российских оккупантов. Двое захватчиков попали в плен".

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Детали: Отмечается, что оказавшись в плену россияне спели уже привычную для них песню: "мы не знали куда нас отправляют".

Двое российских танкистов, один из которых российский офицер-командир взвода, решили сдаться.

В ООС добавили, что другие находившиеся в разбитой колонне бронетехники экипажи остались в горящих машинах.

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Темы: УкраинавойнаМариупольРосcия
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