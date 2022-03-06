Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Федоров анонсировал еще два этапа цифровой блокады России

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 марта 2022, 14:41
Федоров анонсировал еще два этапа цифровой блокады России
федоров, минцыфры

В настоящее время завершается первый этап цифровой блокады россиян, впереди еще два, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Помните, я говорил о том, чтобы разбудить граждан РФ, которые вынесут путина, нужно сначала заблокировать Visa и Mastercard, а затем Apple Store и Google Play.

Реклама:

Первый шаг сделан. Теперь мы фокусируемся на маркетах. Блокировка остановит возможности бизнесов РФ развиваться, а граждан – получать сервисы.

Это будет финал первого этапа цифровой блокады. Да, первого, это только начало. Впереди еще два важных этапа".

Детали: Федоров пообещал впоследствии рассказать о следующих двух этапах, пока никаких подробностей нет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ФедоровсанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
Федоров
В Украине начали сбор четверти миллиарда на 10 тысяч дронов-камикадзе. Уже собрали 35 млн грн
Федоров показал 1700 дронов, которые подкрепят наступление
Дрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео
Последние новости
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: