Федоров анонсировал еще два этапа цифровой блокады России

В настоящее время завершается первый этап цифровой блокады россиян, впереди еще два, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Помните, я говорил о том, чтобы разбудить граждан РФ, которые вынесут путина, нужно сначала заблокировать Visa и Mastercard, а затем Apple Store и Google Play.

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Первый шаг сделан. Теперь мы фокусируемся на маркетах. Блокировка остановит возможности бизнесов РФ развиваться, а граждан – получать сервисы.

Это будет финал первого этапа цифровой блокады. Да, первого, это только начало. Впереди еще два важных этапа".

Детали: Федоров пообещал впоследствии рассказать о следующих двух этапах, пока никаких подробностей нет.