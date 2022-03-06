Русские оккупанты стреляли по митингующим в Новой Каховке, 5 ранили – очевидцы

Очевидцы утверждают, что российские оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, вышедшим на митинг в Новой Каховке против захватчиков.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Как сообщили очевидцы журналистам, русские захватчики открыли огонь по гражданским людям, чтобы разогнать митинг. По их словам, ранения получили 5 человек.

Кроме того, российские военные применяют против людей на митинге светошумовые гранаты.

Несмотря на это, люди отказываются расходиться и выганяют вон российских оккупантов из Новой Каховки.

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