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Русские оккупанты стреляли по митингующим в Новой Каховке, 5 ранили – очевидцы

Денис КарловскийВоскресенье, 6 марта 2022, 16:27
Русские оккупанты стреляли по митингующим в Новой Каховке, 5 ранили – очевидцы

Очевидцы утверждают, что российские оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, вышедшим на митинг в Новой Каховке против захватчиков.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Как сообщили очевидцы журналистам, русские захватчики открыли огонь по гражданским людям, чтобы разогнать митинг. По их словам, ранения получили 5 человек.

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Кроме того, российские военные применяют против людей на митинге светошумовые гранаты.

Несмотря на это, люди отказываются расходиться и выганяют вон российских оккупантов из Новой Каховки.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Новой Каховке люди вышли на многотысячный митинг против русских захватчиков с флагами Украины.
  • Подобные митинги проходят 6 марта в ряде населенных пунктов Херсона, который временно оказался в российской оккупации.

Темы: Херсонская областьоккупацияРосcиямитинги
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