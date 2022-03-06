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TikTok ушел с РФ

Мазуренко Алена Воскресенье, 6 марта 2022, 20:42
фото: pixabay

Соцмедийное приложение TikTok приостанавливает свою работу в России из-за закона о "фейках".

ИсточникTikTok

Дословно: "TikTok — это площадка для творчества и развлечений, которая может стать источником облегчения и человеческого общения во время войны, когда люди сталкиваются с огромной трагедией и изоляцией. Тем не менее, безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом.

В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута".

Детали: При этом служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута.

Там также добавили, что будут оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда возобновить свои услуги.

Предыстория:

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Темы: Росcиясоцсети
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